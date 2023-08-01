Ситуація на фронті сьогодні 1 серпня

Російські обстріли

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного, 49 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронтах

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

Зокрема це Галаганівка Чернігівської області; Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка і Нестерне в Харківській області

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Новобахмутівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки.

Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон.

Наступ ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по командному пункту та 1 по - зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 5 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу та ще 2 важливих об’єкти ворога.