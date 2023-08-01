Ситуация на фронте сегодня 1 августа

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 1 ракетный, 49 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

В частности это Галагановка Черниговской области; Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка и Нестерно в Харьковской области

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Каменка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Первомайское, Карловка и Новобахмутовка Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Садовое, Токаревка, Антоновка, Михайловка и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 - по командному пункту и 1 по - зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 5 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава и еще 2 важных объекта врага.