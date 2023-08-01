Півтисячі окупантів, 10 дронів та понад 20 артсистем. Втрати РФ в Україні за добу

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 1 серпня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 1 серпня, склали 500 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 246 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БПЛА та 23 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 246690 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4216 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8205 (+17) од,

артилерійських систем - 4839 (+23) од,

РСЗВ - 699 од,

засоби ППО - 462 (+2) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 311 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4027 (+10),

крилаті ракети - 1347 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7324 (+32) од,

спеціальна техніка - 718 (+3). Ситуація на фронті За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 40 бойових зіткнень. Українські військові знищили ворожий "Сонцепьок" та 5 російських артилерійських засобів. Зокрема, ЗСУ продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області. Росіяни стурбовані здатністю своєї армії захистити Урожайне.