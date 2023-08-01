ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Півтисячі окупантів, 10 дронів та понад 20 артсистем. Втрати РФ в Україні за добу

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Україна, Вівторок 01 серпня 2023 08:18
Півтисячі окупантів, 10 дронів та понад 20 артсистем. Втрати РФ в Україні за добу Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 1 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 1 серпня, склали 500 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 246 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БПЛА та 23 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 246690 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4216 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 8205 (+17) од,
  • артилерійських систем - 4839 (+23) од,
  • РСЗВ - 699 од,
  • засоби ППО - 462 (+2) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 311 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4027 (+10),
  • крилаті ракети - 1347 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7324 (+32) од,
  • спеціальна техніка - 718 (+3).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 40 бойових зіткнень. Українські військові знищили ворожий "Сонцепьок" та 5 російських артилерійських засобів. Зокрема, ЗСУ продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області. Росіяни стурбовані здатністю своєї армії захистити Урожайне.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні