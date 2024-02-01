Ситуація на фронті сьогодні 1 лютого

Російські обстріли

Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області.

Також окупанти завдали 66 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Вільхуватка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Волфине, Катеринівка, Володимирівка, Писарівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку неподалік Тернів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак в районі Авдіївки та ще 5 - біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине та Орлівка Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Костянтинівки та Єлизаветівки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Новодонецьке та Старомайорське Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника біля Роботиного Запорізької області. Загарбники завдали авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів окупантів зазнали місто Херсон та Солончаки, Очаків Миколаївської області.

Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Ольгівка, Кринки, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Втрати ворога

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Також у ніч на 1 лютого силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму було знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ.