Ситуация на фронте сегодня 1 февраля

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 58 боевых столкновений.

Враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области.

Также оккупанты нанесли 66 авиационных ударов, осуществили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 40 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Волфино, Катериновка, Владимировка, Писаревка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 5 атак возле Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Колодязное, Синьковка, Песчаное Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака неподалеку Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака неподалеку Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районе Авдеевки и еще 5 - у Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новобахмутовка, Новокалиново, Очеретино и Орловка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 11 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Константиновки и Елизаветовки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника у Работино Запорожской области. Захватчики нанесли авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривне, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокаиры, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам оккупантов подверглись город Херсон и Солончаки, Очаков Николаевской области.

Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ольговка, Крынки, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка, Чернобаевка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также в ночь на 1 февраля силами ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма был уничтожен ракетный катер 41 бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ.