Ситуація на фронті: росіяни посилили тиск на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 80 атак агресора.

Це відбулося у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.

Обстановка на інших ділянках фронту

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися уперед неподалік Надії, Торського, Новоєгорівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося шість штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 28 атак в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Новосілки, Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак.

На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка, загарбники здійснили 12 штурмів позицій наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку агресор п’ять разів намагався просуватись до позицій ЗСУ.

На Курському напрямку минулої доби ЗСУ відбили 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійських обстрілів, з них п’ять - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ситуація на фронті в Україні (t.me/GeneralStaffZSU)