Ситуация на фронте: россияне усилили давление на Покровском направлении

За сутки 2 апреля на фронте в Украине произошли 216 боевых столкновений. При этом большинство штурмов оккупанты провели на Покровском направлении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 80 атак агрессора.
Это произошло в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Каменки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Надежды, Торского, Новоегоровки, Колодязов, Ямполовки, Новолюбовки и Дибровы.
На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло шесть штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 28 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и Бурлацкое.
На Гуляйпольском направлении, вблизи Привольного и Новоселки, Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак.
На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки, Каменское и Новоданиловка, захватчики совершили 12 штурмов позиций наших защитников.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор пять раз пытался продвигаться к позициям ВСУ.
На Курском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили 28 атак противника. Враг нанес 343 артиллерийских обстрела, из них пять - из реактивных систем залпового огня; совершил 20 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Ситуация на фронте в Украине (t.me/GeneralStaffZSU)
За минувшие сутки потери РФ составили 1390 военных. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 22 боевых бронированных машины, 49 артиллерийских систем, одну РСЗО, 92 БпЛА оперативно-тактического уровня и 88 единиц автомобильной техники.
Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, пункт управления БпЛА и артиллерийскую систему противника.
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