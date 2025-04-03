Ситуация на фронте: россияне усилили давление на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении украинские защитники остановили 80 атак агрессора.

Это произошло в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.

Обстановка на других участках фронта

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Надежды, Торского, Новоегоровки, Колодязов, Ямполовки, Новолюбовки и Дибровы.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло шесть штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 28 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении, вблизи Привольного и Новоселки, Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак.

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки, Каменское и Новоданиловка, захватчики совершили 12 штурмов позиций наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор пять раз пытался продвигаться к позициям ВСУ.

На Курском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили 28 атак противника. Враг нанес 343 артиллерийских обстрела, из них пять - из реактивных систем залпового огня; совершил 20 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Ситуация на фронте в Украине (t.me/GeneralStaffZSU)