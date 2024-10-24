Ситуація на фронті: Росія скинула понад 200 бомб, ЗСУ відбили штурми Селидового

Вчора противник завдав одного ракетного удару, а також 89 авіаударів, скинув 154 КАБи. Крім цього, противник здійснив понад 4000 обстрілів, з них 86 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 1500 дронів-камікадзе.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять артилерійських систем противника.

Ситуація на напрямках

За останню добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу Греківкм, Тернів, Новомихайлівки, Торського та Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у бік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки та Кремінної Балки. Окрім цього, ворог атакував у бік Антонівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Дальнього, активно застосовував авіацію.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів позицій ЗСУ в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку відбито одну безуспішну атаку ворога протягом дня поблизу Новоданилівки.

Чотири рази безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 38 авіаударів 55 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською, Сумською та Харківською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.