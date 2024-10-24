Ситуация на фронте: Россия сбросила более 200 бомб, ВСУ отбили штурмы Селидово

Вчера противник нанес один ракетный удар, а также 89 авиаударов, сбросил 154 КАБа. Кроме этого, противник совершил более 4000 обстрелов, из них 86 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1500 дронов-камикадзе.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских систем противника.

Ситуация на направлениях

За последние сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Грековки, Тернов, Новомихайловки, Торского и Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Ступочек, Белой Горы и Григоровки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в сторону Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Селидово, Новоторецкого, Лысовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 34 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Екатериновки и Кременной Балки. Кроме того, враг атаковал в сторону Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Звездного, Острого и Дальнего, активно применял авиацию.

На Времивском направлении противник совершил пять штурмов позиций ВСУ в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

На Ореховском направлении отражена одна безуспешная атака врага в течение дня вблизи Новоданиловки.

Четыре раза безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои деревни и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 38 авиаударов 55 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.