Ситуация на фронте: Россия сбросила более 200 бомб, ВСУ отбили штурмы Селидово

Самыми активными участками фронта остаются Кураховское и Покровское направления. Россияне сконцентрировались вблизи Селидово, ВСУ остановили штурмы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Вчера противник нанес один ракетный удар, а также 89 авиаударов, сбросил 154 КАБа. Кроме этого, противник совершил более 4000 обстрелов, из них 86 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1500 дронов-камикадзе.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских систем противника.
За последние сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений.
На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое.
На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Грековки, Тернов, Новомихайловки, Торского и Серебрянки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Ступочек, Белой Горы и Григоровки.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в сторону Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Селидово, Новоторецкого, Лысовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 34 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Екатериновки и Кременной Балки. Кроме того, враг атаковал в сторону Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Звездного, Острого и Дальнего, активно применял авиацию.
На Времивском направлении противник совершил пять штурмов позиций ВСУ в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.
На Ореховском направлении отражена одна безуспешная атака врага в течение дня вблизи Новоданиловки.
Четыре раза безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои деревни и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 38 авиаударов 55 КАБами по собственной территории.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
С начала полномасштабной войны Россия потеряла на фронте более 684 тысяч солдат. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 1240 россиян.
Следует добавить, что Россия собирается привлечь к войне против Украины войска Северной Кореи. По сообщениям разведки, солдаты КНДР проходили подготовку на территории РФ. По словам разведчиков, сначала северокорейских военных собираются бросить в Курскую область.
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