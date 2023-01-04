UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація на фронті. Британська розвідка показала оновлену карту бойових дій

Фото: британська розвідка оновила карту війни в України на 4 січня (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Найзапекліші бої станом на 4 січня точаться на сході нашої країни. Росіяни продовжують штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великобританії.

За даними британської розвідки, центр бойових зіткнень наразі знаходиться на Донбасі.

Російські війська не припиняють штурмувати позиції українських захисників у районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків. Водночас бої йдуть на Лиманському напрямку, а також на лінії Сватово-Кремінна. Українські сили продовжують атаки у Луганській області.

Також, згідно з британською картою, бойові дії тривають у Запорізькій області. Ворожі війська обстрілюють лінію фронту з окупованої території.

Натисніть на карту, аби побачити детальніше

Нагадаємо, за даними в видання The New York Times, удар по Макіївці став однією з найбільших військових втрат для Росії з початку широкомасштабної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниВеликобританія