Ситуація на фронті. Британська розвідка показала оновлену карту бойових дій

За даними британської розвідки, центр бойових зіткнень наразі знаходиться на Донбасі.

Російські війська не припиняють штурмувати позиції українських захисників у районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків. Водночас бої йдуть на Лиманському напрямку, а також на лінії Сватово-Кремінна. Українські сили продовжують атаки у Луганській області.

Також, згідно з британською картою, бойові дії тривають у Запорізькій області. Ворожі війська обстрілюють лінію фронту з окупованої території.

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