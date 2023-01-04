Ситуация на фронте. Британская разведка показала обновленную карту боевых действий

По данным британской разведки, центр боевых столкновений находится на Донбассе.

Российские войска не перестают штурмовать позиции украинских защитников в районе Бахмута, Авдеевки, Соледара и Песков. В то же время бои идут на Лиманском направлении, а также на линии Сватово-Кременная. Украинские силы продолжают атаки в Луганской области.

Также, согласно британской карте, боевые действия продолжаются в Запорожской области. Вражеские войска обстреливают линию фронта с оккупированной территории.

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