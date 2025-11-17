Ситуація на фронті 16 листопада: Генштаб повідомив про 195 боїв за добу

За даними Генштабу, від початку доби 16 листопада зафіксовано 195 бойових зіткнень. Російські війська завдали 43 авіаудари та застосували 105 керованих авіабомб.

Також ворог використав 2 322 дрони-камікадзе і провів 3 274 обстріли по позиціях українських підрозділів і цивільних територіях.

Північні та східні напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник провів один авіаудар, тричі застосував керовані авіабомби та випустив 87 снарядів, включно з п'ятьма залпами з реактивних систем.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти шість разів намагалися прорвати оборону поблизу Вовчанська, Дворічанського та Обухівки, один бій триває.

На Куп'янському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб просування в районах Піщаного, Куп'янська та Голубівки.

Центральні ділянки фронту

На Лиманському напрямку відбито 17 атак у районах Чернешини, Нового Миру, Греківки, Карпівки, Коров'ячого Яру, Дробишевого, Ямполівки, Тернів і Зарічного.

На Слов'янському напрямку відбито вісім атак поблизу Ямполя, Серебрянки, Федорівки, Сіверська, Виїмки та Званівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п'ять сутичок у районах Травневого, Веролюбівки та Тимчасового Яру.

Донецький напрямок

На Костянтинівській ділянці українські сили зупинили 27 атак поблизу Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русина Яру, Полтавки, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог атакував 66 разів, одне зіткнення триває.

Втрати противника: 117 осіб убитими та пораненими, знищено артилерійську систему, 15 дронів, чотири автомобілі та три одиниці спецтехніки.

Південні напрямки

На Олександрівському напрямку відбито 21 атаку в районах Зеленого Гаю, Ялти, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Воскресенки, Степового, Соснівки та інших населених пунктів.

На Гуляйпільській ділянці ворог 14 разів намагався просунутися вперед, авіаудари припали на Гуляйпіль, Воздвиженку, Білогір'я і Тернувате.

На Оріхівському напрямку зупинено одну атаку в Степногірському районі.

На Придніпровському напрямку відбито спробу ворога просунутися до Антонівського мосту, під удар потрапило Садове.