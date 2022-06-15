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Ситуація на фронті в Україні: актуальна мапа на сьогодні

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Україна, Середа 15 червня 2022 14:50
Ситуація на фронті в Україні: актуальна мапа на сьогодні Фото: російські окупанти в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на середу, 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс DeepStateMAP.

Ситуація на фронті в Україні: актуальна мапа на сьогодні

Судячи з карти, ЗСУ мають певні успіхи на Запорізькому напрямку (в районі Гуляйполя), Василівки (в напрямку Оріхова), Зеленодольська, Марь'їнки (Донецька область), Балаклеї та Чугуєва (Харківська область).

Російські окупанти не покидають намірів захопити Слов’янськ та Краматорськ Донецької області.Також війська сконцентровані на Луганському напрямку.

Як повідомлялося, Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 250 окупантів. Загалом Росія втратила у війні проти України близько 32 750 військових.

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