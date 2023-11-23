Ситуація в енергосистемі залишається складною, дефіцит зростає, - "Укренерго"

Виробництво електроенергії

Станом на сьогодні, 23 листопада, ситуація залишається складною. Продовжується ремонт на кількох блоках теплових електростанцій. В енергосистемі є дефіцит, який продовжує зростати. "Укренерго" шукає можливості його покриття. Водночас відключення споживачів не прогнозується.

Вчора, 22 листопада, також було зафіксовано дефіцит електроенергії через збільшення споживання на тлі похолодання й додаткового навантаження на електростанції. Це, зі свого боку, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків.

Споживання

Споживання продовжує зростати. Вечірній максимум споживання 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада.

Відключення світла

Станом на ранок 23 листопада:

через погодні умови відключено 4 населені пункти в Чернігівській області;

через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів.

"Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - пише пресслужба.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.