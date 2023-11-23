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Ситуация в энергосистеме остается сложной, дефицит растет, - "Укрэнерго"

Фото: Ситуация в энергосистеме остается сложной, дефицит растет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В украинской энергосистеме продолжает расти потребление. Ситуация остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Производство электроэнергии 

По состоянию на сегодня, 23 ноября, ситуация остается сложной. Продолжается ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций. В энергосистеме есть дефицит, который продолжает расти. "Укрэнерго" ищет возможности его покрытия. В то же время отключение потребителей не прогнозируется. 

Вчера, 22 ноября, также был зафиксирован дефицит электроэнергии из-за увеличения потребления на фоне похолодания и дополнительной нагрузки на электростанции. Это, в свою очередь, повлекло остановку и выход в аварийный ремонт нескольких блоков.

Потребление 

Потребление продолжает расти. Вечерний максимум потребления 22 ноября был на 4% выше, чем 21 ноября. 

Отключение света 

По состоянию на утро 23 ноября: 

  • из-за погодных условий отключены 4 населенных пункта в Черниговской области;
  • из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 409 населенных пунктов.

"Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - пишет пресс-служба. 

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

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Укрэнерго