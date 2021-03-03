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Ситуация на дорогах Киева: как вечером не попасть в пробки (карта)

Автор: Андрей Василюк

В Киеве вечером наблюдается существенное затруднение движения. Пробки имеют место на главных транспортных артериях столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

В частности, огромные пробки наблюдаются на бульваре Дружбы народов, Леси Украинки, улице Джона Маккейна, Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Победы, улице Саперно-Слободской, Железнодорожном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, Большой Житомирской, Крещатике.

Затруднено движение по Гаванскому мосту. На других переправах ситуация с трафиком нормальная.

На левом берегу существенный затор тянется по бульвару Перова. Также проблемы с трафиком - на Бориспольском шоссе.

Ранее сообщалось, что с 07:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе в Киеве частично ограничивается движение транспорта. Это эт'связано с началом капитального ремонта.

Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.

Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуарам путепровода со стороны станции метро "Шулявская.

Работы выполнят в комплексе с обновлением улицы Борщаговской.

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