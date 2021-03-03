Ситуація на дорогах Києва: як ввечері не потрапити в затори (карта)

У Києві ввечері спостерігаються суттєві ускладнення руху. Затори мають місце на головних транспортних артеріях столиці.
Про це свідчать дані Google maps.
Зокрема, величезні затори спостерігаються бульварі Дружби народів, Лесі Українки, вулиці Джона Маккейна, Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, вулиці Саперно-Слобідській, Залізничному шосе, бульварі Тараса Шевченка, Великій Житомирській, Хрещатику.
Ускладнено рух Гаванським мостом. На інших переправах ситуація з трафіком нормальна.
На лівому березі суттєвий затор тягнеться бульваром Перова. Також проблеми з трафіком - на Бориспільському шосе.
Раніше повідомлялося, що із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежується рух транспорту. Це пов'язано із початком капітального ремонту.
Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.
Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська.
Роботи виконають у комплексі з оновленням вулиці Борщагівської.