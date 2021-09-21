UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ситуация на Донбассе: ВСУ подавляли огневые точки боевиков в ответ на обстрелы

Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала суток, 21 сентября, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские военные вели активную оборону и подавляли огневые точки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За текущие сутки, 21 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из них один с применением запрещенных минскими соглашениями вооружений", - говорится в заявлении ООС.

Отмечается, что вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Каменка. Здесь враг применял запрещенные минометы 120 калибра, осуществив 15 выстрелов.

В направлении поселка Шумы враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков потерь среди украинских военных нет. Военнослужащие отвечали на вражеский огонь активной обороной и подавляли огневые точки противника разрешенным минскими соглашениями вооружениями.

Напомним, днем ранее боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные "Минском" вооружения. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС