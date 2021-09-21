Ситуация на Донбассе: ВСУ подавляли огневые точки боевиков в ответ на обстрелы

"За текущие сутки, 21 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из них один с применением запрещенных минскими соглашениями вооружений", - говорится в заявлении ООС.

Отмечается, что вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Каменка. Здесь враг применял запрещенные минометы 120 калибра, осуществив 15 выстрелов.

В направлении поселка Шумы враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков потерь среди украинских военных нет. Военнослужащие отвечали на вражеский огонь активной обороной и подавляли огневые точки противника разрешенным минскими соглашениями вооружениями.