RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ситуація на Донбасі: ЗСУ придушували вогневі точки бойовиків у відповідь на обстріли

Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку доби, 21 вересня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. У відповідь українські військові вели активну оборону і придушували вогневі точки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"За поточну добу, 21 вересня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з них один із застосуванням заборонених мінськими угодами озброєнь", - йдеться в заяві ООС.

Зазначається, що ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Кам'янка. Тут ворог застосовував заборонені міномети 120 калібру, здійснивши 15 пострілів.

У напрямку селища Шуми ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілів бойовиків втрат серед українських військових немає. Військовослужбовці відповідали на ворожий вогонь активною обороною і придушували вогневі точки противника дозволеними мінськими угодами озброєннями.

Нагадавши, днем раніше бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонені "Мінськом" озброєння. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС