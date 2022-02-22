Ситуация на Донбассе. Вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим "тишины"

На Донбассе, по состоянию на 11:00, вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим "тишины". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага. Уголовная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе оккупационные войска продолжают обстрелять жилые районы. В городе Счастье Луганской области снаряд попал в жилой дом.