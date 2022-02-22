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Ситуація на Донбасі. Збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим "тиші"

Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі, станом на 11:00, збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим "тиші". Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Щастя - з станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Широкіне - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12.
  • Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
  • Мар'їнку - з артилерії калібру 122 мм.
  • Водяне - з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі окупаційні війська продовжують обстріляти житлові райони. У місті Щастя Луганської області снаряд влучив у житловий будинок.

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