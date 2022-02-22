Ситуація на Донбасі. Збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим "тиші"

На Донбасі, станом на 11:00, збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим "тиші". Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі окупаційні війська продовжують обстріляти житлові райони. У місті Щастя Луганської області снаряд влучив у житловий будинок.