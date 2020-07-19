Ситуация на Донбассе: украинские военные попали под артиллерию и минометы

Российско-оккупационные силы применяют против украинских военных на Донбассе запрещенное минскими соглашениями вооружение. Сегодня боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, но украинские подразделения давали отпор.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По данным штаба, оккупанты сегодня открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

Под вражеские обстрелы попали защитники Причепиловки, Луганского, Водяного, Старогнатовки и Лебединского. В результате активности боевиков украинские военные не пострадали.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника", - добавили в командовании.

Напомним, украинский военный получил ранения на Донбассе вчера, 18 июля; в тот же день подразделения ООС ликвидировали одного российского оккупанта.

Кроме того, 18 нарушений режима прекращения огня на Донбассе зафиксировали 17 июля.