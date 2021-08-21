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Ситуация на Донбассе: за сутки нарушений не зафиксировано

Автор: Артур Родивилов

В пятницу, 20 августа, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

По состоянию на 7:00 утра 21 августа, в районе проведения операции ОС нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в командовании ОС.

Как сообщалось, за 19 августа было зафиксировано 9 нарушений, погиб один защитник.

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ДонбассООС