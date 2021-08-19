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На Донбассе боевики 6 раз нарушили "тишину": обстреливали из артиллерии и пулеметов

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Донбасс, Четверг 19 августа 2021 18:12
На Донбассе боевики 6 раз нарушили "тишину": обстреливали из артиллерии и пулеметов Фото: на Донбассе боевики 6 раз нарушили "тишину" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

От начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, боевики 6 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

С начала суток пророссийские боевики шесть раз открывали огонь:

  • в направлении Новоалександровки - обстреливали из стрелкового оружия;
  • возле Крымского - вели огонь по позициям военнослужащих из минометов калибра 120-мм;
  • вблизи Невельского - применяли противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
  • в районе Красногоровки - вели обстрелы из противотанковых гранатометов и пулеметов;
  • рядом с Нью-Йорком - обстреливали из противотанковых гранатометов.

На территории Луганщины был зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 10 гектаров территории и уничтожили 165 взрывоопасных предметов.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что на Донбассе, в результате обстрелов боевиков - погиб украинский военнослужащий.

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