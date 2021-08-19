На Донбассе боевики 6 раз нарушили "тишину": обстреливали из артиллерии и пулеметов
Фото: на Донбассе боевики 6 раз нарушили "тишину" (Getty Images)
От начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, боевики 6 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
С начала суток пророссийские боевики шесть раз открывали огонь:
- в направлении Новоалександровки - обстреливали из стрелкового оружия;
- возле Крымского - вели огонь по позициям военнослужащих из минометов калибра 120-мм;
- вблизи Невельского - применяли противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
- в районе Красногоровки - вели обстрелы из противотанковых гранатометов и пулеметов;
- рядом с Нью-Йорком - обстреливали из противотанковых гранатометов.
На территории Луганщины был зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 10 гектаров территории и уничтожили 165 взрывоопасных предметов.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что на Донбассе, в результате обстрелов боевиков - погиб украинский военнослужащий.