Ситуація на Донбасі: за добу порушень не зафіксовано

У п'ятницю, 20 серпня, на Донбасі зберігався режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Станом на 7:00 ранку 21 серпня в районі проведення операції ОС порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі та стримуванню збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили у командуванні ОС.
Як повідомлялося, за 19 серпня було зафіксовано 9 порушень, загинув один захисник.