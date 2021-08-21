Ситуация на Донбассе: за сутки нарушений не зафиксировано
Фото: на Донбассе сохраняется режим тишины (mil.gov.ua)
В пятницу, 20 августа, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
По состоянию на 7:00 утра 21 августа, в районе проведения операции ОС нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в командовании ОС.
Как сообщалось, за 19 августа было зафиксировано 9 нарушений, погиб один защитник.