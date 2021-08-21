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Ситуація на Донбасі: за добу порушень не зафіксовано

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Донбас, Субота 21 серпня 2021 07:59
Ситуація на Донбасі: за добу порушень не зафіксовано Фото: на Донбасі зберігається режим тиші (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 20 серпня, на Донбасі зберігався режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Станом на 7:00 ранку 21 серпня в районі проведення операції ОС порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі та стримуванню збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили у командуванні ОС.

Як повідомлялося, за 19 серпня було зафіксовано 9 порушень, загинув один захисник.

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