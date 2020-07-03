Ситуация на Донбассе резко обострилась, боевики усилили обстрелы

По состоянию на 3 июля обстановка на линии боевого столкновения на Донбассе резко обострилась. С начала суток зафиксировано 12 обстрелов, в результате одного из них погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Боевики обстреливали позиции ВСУ преимущественно из тяжелого вооружения, а именно минометов и артиллерии, а также сегодня утром применили минометы по н.п. Зайцево.

Как уточняют в штабе, с 5 до 8 утра боевики выпустили по позициям ООС 166 мин 120-го и 22 мины 82-го калибров, осуществили 40 выстрелов из артиллерии 122-го калибра.

Также они обстреляли из минометов различных калибров в районах н.п. Хутор Вольный, Южное, Железное, Новотошковское, Шумы, Зайцево, Авдеевка и Орехово.

Зафиксированы враждебные обстрелы из гранатометов и стрелкового вооружения вблизи н.п. Водяное, Хутор Вольный, Новотошковское, Авдеевка, Каменка и Старогнатовка.

Как сообщает штаб, потерь в результате обстрела среди бойцов ООС нет. Потери оккупантов уточняются.

Отметим, сегодня-завтра в Берлине пройдет встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата", которые обсудят урегулирование на Донбассе. Представитель России уже прибыл на заседание.

В Германии запланирована встреча политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. От украинской стороны будут глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Как писало издание The Spiegel, Россия требует до 6 июля представить проект о статусе Донбасса.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовы, чтобы сдерживать атаку России с моря и суши, у них есть авиация, а именно вертолеты, бомбардировщики и истребители.