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Ситуация на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 37 нарушений режима прекращения огня

Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 37 нарушений режима прекращения огня. На этот раз больше всего обстрелов и взрывов звучало в Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 29 апреля.

Наиболее напряженной стала ситуация в Луганской области. Там наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня.

Больше всего зафиксировали нарушений в прифронтовой Попасной. Там наблюдатели слышали 8 взрывов неопределенного происхождения. Также в районе оккупированного Обозного слышали выстрелы.

В Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня. Шесть взрывов услышали в районе Курахово. В ОБСЕ отмечают, что по оценке, они связаны с учениями с боевой стрельбой. Также в районе Зализне (бывший Артемово) наблюдатели слышали 2 взрыва. Также напряженной была ситуация в районе населенного пункта Спартак

Напомним, 29 апреля боевики обстреляли позиции ООС семь раз. Украинские воины не пострадали.

Ранее сообщалось, что прошли учения боевой авиации в Донецкой области. Наши летчики отрабатывали наведение групп самолетов и вертолетов для уничтожения условного врага на земле и в воздухе.

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