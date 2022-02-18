Ситуация на Донбассе обостряется. Боевики с утра обстреливают, уже 20 нарушений "тишины"

"Сегодня, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Боевики задействовали:

артиллерийские системы калибра 122 мм,

минометы калибра 120 мм и 82 мм,

гранатометы различных систем,

вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

"Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - сообщили в ООС.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.