Ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики від ранку обстрілюють, вже 20 порушень "тиші"

"Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

Бойовики задіяли:

артилерійські системи калібру 122 мм,

міномети калібру 120 мм та 82 мм,

гранатомети різних систем,

озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - повідомили в ООС.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.