UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ситуация на Донбассе: ЕС серьезно обеспокоен, анонсировано заседание глав МИД

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз серьезно обеспокоен обострением на Донбассе. В следующий понедельник состоится заседание глав Министерств иностранных дел блока.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Заседание состоится 19 апреля 2021 года.

"Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации", - сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Отметим, украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 13 апреля, с рабочим визитом посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом обсудит стягивание российских войск к украинской границе.

Напомним, у Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии проти Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассЕвросоюз
Читайте также
Правозащитники сообщили о ситуации в ОРДЛО из-за подготовки оккупантов к боевым действиям
В Германии заговорили о выходе из ЕС
Прогноз погоды