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Ситуація на Донбасі: ЄС серйозно стурбований, анонсовано засідання голів МЗС

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз серйозно стурбований загостренням на Донбасі. У наступний понеділок відбудеться засідання голів Міністерств закордонних справ блоку.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Засідання відбудеться 19 квітня 2021 року.

"Україна буде в порядку денному відеоконференції голів МЗС. Ми дуже уважно і з серйозним занепокоєнням стежимо за розвитком ситуації", - сказав представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Зазначимо, українська розвідка повідомила про збільшення ударних угруповань РФ біля кордонів України. Протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра, 13 квітня, з робочим візитом відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Він з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом обговорить стягування російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, у Путіна різко відповіли США на заклики відмовитися від агресії проти України.

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