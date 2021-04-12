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У Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии проти Украины

Новина українською → Москва, Понедельник 12 апреля 2021 12:46
У Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии проти Украины Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

США предупредили Россию о "цене и последствиях" новой агрессии против Украины. В Кремле считают, что повторение таких заявлений обесценивает эти высказывания.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, происходит девальвация подобных фраз.

"Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угроз, заставят заплатить цену. Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", - сказал он.

Представитель Кремля заявляет, что Россия якобы ни для кого никогда не представляла и не представляет угрозы, а также якобы никогда не занималась агрессивными действиями.

В украинской разведке заявили, что сегодняшнее увеличение военного присутствия у границ Украины похоже на то, что было в 2014-2015 годах. Тогда началась непосредственная агрессия Российской Федерации против Украины.

Напомним, Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку.

Кроме того, Россия отказалась объяснить Украине причины стягивания войск у границы.

Ранее сообщалось, что Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

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