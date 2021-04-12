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Ситуация на Донбассе: ЕС серьезно обеспокоен, анонсировано заседание глав МИД

Новина українською → Брюссель, Понедельник 12 апреля 2021 14:15
Ситуация на Донбассе: ЕС серьезно обеспокоен, анонсировано заседание глав МИД Фото: в ЕС собирают заседание глав МИД из-за ситуации в Украине (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз серьезно обеспокоен обострением на Донбассе. В следующий понедельник состоится заседание глав Министерств иностранных дел блока.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Заседание состоится 19 апреля 2021 года.

"Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации", - сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Отметим, украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 13 апреля, с рабочим визитом посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом обсудит стягивание российских войск к украинской границе.

Напомним, у Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии проти Украины.

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