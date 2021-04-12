Ситуація на Донбасі: ЄС серйозно стурбований, анонсовано засідання голів МЗС
Європейський Союз серйозно стурбований загостренням на Донбасі. У наступний понеділок відбудеться засідання голів Міністерств закордонних справ блоку.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Засідання відбудеться 19 квітня 2021 року.
"Україна буде в порядку денному відеоконференції голів МЗС. Ми дуже уважно і з серйозним занепокоєнням стежимо за розвитком ситуації", - сказав представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.
Зазначимо, українська розвідка повідомила про збільшення ударних угруповань РФ біля кордонів України. Протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра, 13 квітня, з робочим візитом відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Він з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом обговорить стягування російських військ до українського кордону.
Нагадаємо, у Путіна різко відповіли США на заклики відмовитися від агресії проти України.