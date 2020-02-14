Ситуация на Донбассе: боевики применяли минометы

С начала текущих суток, 14 февраля, российские незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня российские наемники из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных в районе Красногоровки, Лебединского, Новолуганского, Крымского, Травневого и Хутора Вольного.

Всего оккупанты выпустили по укреплениям подразделений Объединенных сил 59 мин разного калибра. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, на участках разведения сил в районе населенных пунктов Золотое, Богдановка и Станица Луганская сохраняется режим прекращения огня. Наблюдатели не фиксируют никаких провокаций.

Напомним, ранее украинская военная разведка сообщала, что новоприбывшие российские спецназовцы обстреляли позиции боевиков на Донбассе с целью создания провокации. Отсутствие взаимодействия между боевиками и спецназовцами приводит к боевым потерям.

Также РБК-Украина писало, что с 17 сентября 2019-го до 28 января 2020 года через российские пункты пропуска на оккупированную территорию Донбасса попали более 300 человек в военной форме. Кроме того, в течение этого периода на Донбасс прибыли 12 российских "гуманитарных конвоев".