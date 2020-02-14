ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ОБСЕ насчитала более 340 военных, попавших на Донбасс через российские пункты пропуска

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 06:34
ОБСЕ насчитала более 340 военных, попавших на Донбасс через российские пункты пропуска
Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

С сентября по январь на Донбасс прибыли 12 российских "гуманитарных конвоев"

С 17 сентября 2019-го по 28 января 2020 года через российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк", где присутствуют наблюдатели ОБСЕ, на оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Также, по его словам, в течение этого периода на Донбасс прибыли 12 "гуманитарных конвоев", направленных Россией с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Несмотря на ограниченный мандат, небольшой размер и значительные ограничения, миссия продолжает предоставлять полезную информацию, демонстрируя поддержку Россией ее вооруженных формирований на Донбассе. В течение отчетного периода было зафиксировано 341 пересечение границы людьми в военной форме одежды из Российской Федерации в Украину и обратно", - заявил Цимбалюк в ответ на доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дердя Варги.

Кроме того, наблюдатели миссии зафиксировали 29 автомобилей скорой помощи и восемь авто ритуальных служб, которые пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях - в том числе транспортное средство с российскими номерными знаками и табличкой "Груз-200".

Напомним, ранее заместитель постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский сообщил, что согласно баллистической экспертизе, пробоина в катере "Бердянск" была образована в результате попадания бронебойного снаряда, выпущенного российским вертолетом Ка-52.

РБК-Украина сообщало, что по данным ОБСЕ в Луганской области на неподконтрольной Украине территории в результате обстрела был ранен 80-летний местный житель.

Боевики обстреляли из минометов украинские позиции вблизи Новтошковского На Донбассе задержали российского наемника
Новости Украины ОБСЕДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь