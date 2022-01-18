Ситуация на Донбассе: боевики начали сборы с командирами рот

Боевики на Донбассе начали сборы с командирами рот. В то же время оккупационные администрации с привлечением военнослужащих оккупационных войск продолжают активные агитационные мероприятия среди местного населения.

С начала недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник начал сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня, сообщили в разведке.

В то же время оккупанты проводят активные агитационные мероприятия среди местного населения с целью побуждения к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК.