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Ситуация на Донбассе: боевики начали сборы с командирами рот

Автор: Анастасия Рокитна

Боевики на Донбассе начали сборы с командирами рот. В то же время оккупационные администрации с привлечением военнослужащих оккупационных войск продолжают активные агитационные мероприятия среди местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С начала недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник начал сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня, сообщили в разведке.

В то же время оккупанты проводят активные агитационные мероприятия среди местного населения с целью побуждения к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК.

Напомним, Канада направила в Украину отряд спецназначения из-за российской эскалации.

В тот же момент Британия не рассматривает отправку войск в Украину в случае вторжения РФ.

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Донбасс