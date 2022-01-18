RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ситуація на Донбасі: бойовики розпочали збори з командирами рот

Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики на Донбасі розпочали збори з командирами рот. Водночас окупаційні адміністрації із залученням військовослужбовців окупаційних військ продовжують активні агітаційні заходи серед місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З початку тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях противник розпочав збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню, повідомили у розвідці.

Водночас окупанти проводять активні агітаційні заходи серед місцевого населення з метою спонукання до проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.

Нагадаємо, Канада направила в Україну загін спецпризначення через російську ескалацію.

У той же момент Британія не розглядає відправку військ в Україну в разі вторгнення РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас