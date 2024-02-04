Ситуація динамічна. У ЗСУ розповіли про успіхи в районі Бахмута

Так, Калашников прокоментував дані Інституту вивчення війни (ISW) про те, що українські військові мають успіхи під Бахмутом на схід від Кліщіївки.

"Щодо Кліщіївки, ми можемо спостерігати дійсно досить активні дії з нашої сторони. Дійсно, ми маємо успіх у просуванні, звільненні деякої нашої території, відбили з деяких позицій ворога і їх зайняли", - сказав він.

Однак, за словами пресофіцера, ситуація на бахмутському фронті дуже динамічна.

"Це гойдалки - сьогодні ми якісь позиції зайняли, завтра вони. Це тактичний рівень", - додав Калашніков.

Ситуація на фронті 4 лютого

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 32 авіаційних удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, як зазначили в Генштабі, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Детальніше про обстановку на фронті читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.