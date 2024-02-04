RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация динамична. В ВСУ рассказали об успехах в районе Бахмута

Фото: ЗСУ имеют успехи на Бахмутском направлении (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные имеют успехи на Бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет о районе населенного пункта Клещиевка.

Об этом рассказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Так, Калашников прокомментировал данные Института изучения войны (ISW) о том, что украинские военные преуспевают под Бахмутом восточнее Клещиевки.

"По Клещиевке мы можем наблюдать действительно достаточно активные действия с нашей стороны. Действительно, мы имеем успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории, отбили с некоторых позиций врага и их заняли", - сказал он.

Однако, по словам пресс-офицера, ситуация на бахмутском фронте очень динамична.

"Это качели - сегодня мы какие-то позиции заняли, завтра они. Это тактический уровень", - добавил Калашников.

Ситуация на фронте 4 февраля

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений. Враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, как отметили в Генштабе, есть раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Подробнее об обстановке на фронте читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины