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Ситуация может быстро измениться: в Черновицкой области за неделю снизилась заболеваемость

Автор: Сергей Пышкин

Сейчас оснований для перевода Черновицкой области в "красную" зону нет. За последнюю неделю фиксируют уменьшение количества заболеваемости на коронавирус.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Сейчас в Черновицкой области уже несколько недель подряд превышен один из индикаторов. Другой – коэффициент выявленных случаев колеблется, но он является достаточно близким к предельным значениям", - заявила главный санитарный врач Черновицкой области Натальи Гопко.

В течение последних дней ситуация с заболеваемостью в Черновицкой области идет немного на спад, если сравнивать с последней неделей, впрочем количество выявленных случаев и в дальнейшем является высоким.

"Также достаточно высоким остается количество лиц, которых госпитализируют", - добавила Гопко.

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Черновицкая областьКоронавирус