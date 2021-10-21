Ситуація може швидко змінитися: у Чернівецькій області за тиждень знизилась захворюваність

"Наразі у Чернівецькій області уже кілька тижнів поспіль перевищено один з індикаторів. Інший – коефіцієнт виявлених випадків – коливається, але він є досить близьким до граничних значень", - заявила головний санітарний лікар Чернівецької області Наталії Гопко.

Протягом останніх днів ситуація з захворюваністю в Чернівецькій області йде трохи на спад, якщо порівнювати з останнім тижнем, втім кількість виявлених випадків і надалі є високою.

"Також досить високою залишається кількість осіб, які госпіталізують", - додала Гопко.