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Ситуация с блокированием средств "зеленых" инвесторов Кабмином уже повлияла на экономику Украины, - экс-премьер

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 16:08
Ситуация с блокированием средств "зеленых" инвесторов Кабмином уже повлияла на экономику Украины, - экс-премьер Фото: экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Выборочный и неполный расчет с производителями "зеленой" энергии за счет выпуска целевых еврооблигаций окажет негативное влияние на репутацию страны в глазах иностранных инвесторов и уже имеет влияние на экономику Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"По этому поводу пишет международная пресса. Я видел перепечатанные выдержки и оригинальные медиа международных авторитетных - все кричат ​​караул. Пишут, что с Украиной нельзя иметь дело. Почему? Потому что наша власть совершенно небрежно относится к исполнению законов. Нравится ли частная компания, или нет - нужно действовать в соответствии с законами. Я представить себе не могу, чтобы я, как премьер-министр, снимал трубку и говорил руководителю банка или государственной компании, кому платить, а кому нет. Должны быть равные правила игры", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Гройсмана, текущая ситуация с погашением задолженности производителям энергии из возобновляемых источников отрицательно сказывается в целом на доверии к Украине.

"Когда заимствуют деньги у мировых международных структур для расчета за "зеленую" электроэнергию внутри страны, причем на выполнение договора, который действующая власть подписала со всеми игроками рынка, а потом часть отдают, а часть нет. Ведь определенная компания не нравится, потому что она возможно, несговорчивая в чем-то. Это не просто недопустимо, это негативно влияет на репутацию нашей страны", - отметил он.

Экс-премьер-министр Украины заявил, что ситуацию с использованием "телефонного права" для блокирования расчетов с "зелеными" производителями необходимо квалифицировать как коррупцию и давление на реальный бизнес.

"Это огромная проблема для Украины. Она будет и уже отражается на экономике", - добавил он.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка власти давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.

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