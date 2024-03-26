Ситуація з безпекою найсерйозніша з часів Другої світової війни, - спецслужби Чехії

"Те, що російські солдати роблять в Україні або палестинські терористи в Ізраїлі, вони б зробили і тут без жодної жалості" , - сказав він.

За його словами, необхідно бути готовим до нинішніх ризиків.

Куделка заявив, що було б помилкою розглядати війни в Україні або в Ізраїлі як щось, що стосується населення Чехії лише незначно або взагалі турбує.

"Агресивна Російська Федерація являє собою велику загрозу для демократичних країн Європи, зокрема для Чехії", - сказав він.

НАТО готується до ескалації