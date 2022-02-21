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Ситуация с безопасностью. Рада заслушает Резникова, Кулебу и Шмыгаля

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 12:19
Ситуация с безопасностью. Рада заслушает Резникова, Кулебу и Шмыгаля Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада заслушает министра обороны, министра иностранных дел, а также премьер-министра. Их заслушают по вопросу с безопасностью.

Об этом заявил на согласительном совете спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

Как он заявил, было принято решение заслушать относительно ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее:

  • министра обороны Алексея Резникова,
  • министра иностранных дел Дмитрия Кулебу,
  • премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается эскалация военного конфликта.

Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что план вторжения России в Украину уже начал в некотором смысле реализовываться.

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Алексей Резников Дмитрий Кулеба Денис Шмыгаль Украина Российская Федерация
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