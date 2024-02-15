Ситуація в Авдіївці і не тільки: Зеленський розповів про доповідь Сирського та Умєрова

"Доповідь головкому Сирського та міністра оборони Умєрова. Ситуація на фронті. Авдіївка, схід загалом", - розповів Зеленський.

За його словами, зараз керівництво країни робить максимум, щоб українські воїни мали достатньо і управлінської, і технологічної спроможності, щоб зберегти якнайбільше життів.

Візит Сирського та Умєрова на фронт

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров поїхали на фронт.

Вони об'їхали всі гарячі точки та доповіли главі держави про ситуацію.

Сирський і Умєров мали вирішувати наявні проблеми, а саме комплектацію підрозділів, зміцнення, управління.

Варто зауважити, що найбільш критична ситуація зараз довкола Авдіївки. У Білому домі припускають, що РФ може окупувати місто через нестачу артилерійських снарядів у українських захисників.