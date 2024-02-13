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Сирський разом з Умєровим поїхали на фронт, щоб оглянути ситуацію, - Зеленський

Вівторок 13 лютого 2024 19:40
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Сирський разом з Умєровим поїхали на фронт, щоб оглянути ситуацію, - Зеленський Архівне фото: Олександр Сирський і Рустем Умєров (t me ministry_of_defense_ua)
Автор: Дмитро Браславський

Головком ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров вирушили на фронт, щоб оглянути ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні приділялися питання фронту, і зокрема Авдіївці, Куп'янську, Лиману.

"Максимум уваги, максимум підтримки. Головком Сирський, міністр оборони Умеров зараз на місцях, саме там, на фронті, весь день. Об'їхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли про ситуацію", - сказав президент.

Зеленський також додав, що вони вирішують наявні проблеми, а саме комплектацію підрозділів, укріплення, управління.

"Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж укріплені. Пізніше буде детальна доповідь", - підсумував президент.

Перестановки в ЗСУ

Минулого тижня президент Володимир Зеленський розпочав оновлення керівництва ЗСУ. Так, замість Валерія Залужного на посаду головкома був призначений Олександр Сирський. А Генштаб замість Сергія Шаптали очолив Анатолій Баргилевич.

Пізніше глава держави також призначив заступників нових головкома та начальника Генштабу, а також провів кадрові перестановки серед командувачів військ.

Перестановки в ЗСУ поки що не торкнулися лише двох командувачів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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