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Интервью

Ситуация в аэропорту "Киев": сегодня были задержаны 16 рейсов

НовостиОбщество    01.07.2018 - 20:34
Фото: аэропорт "Жуляны" (РБК-Украина)
Фото: аэропорт "Жуляны" (РБК-Украина)

Из 16 рейсов только часть была осуществлена

Всего 16 чартерных рейсов были задержаны в киевском аэропорту "Жуляны" в воскресенье, 1 июля. Об этом РБК-Украина рассказали представители службы предоставления информации киевского аэропорта.

"Абсолютно все чартерные авиарейсы сегодня задерживались. Считая с 00:00 1 июля до 19:00. Задержанными были всего 16 авиарейсов. Из них только часть рейсов была осуществлена ", - рассказали представители аэропорта.

Так, сообщается, что задержанными по состоянию на 19:00 остаются рейсы в Анталию, Милан, Афины, Норнберг. Некоторые рейсы задерживаются уже вторые сутки.

"Рейс в Милан итальянской авиакомпании должен был вылететь в 19:00 30 июня. Но его перенесли на 21:00 1 июля. Регистрацию на этот рейс ожидают около 19:00", - сообщили в справке.

Также 4 авиарейса из "Жулян" были отменены в воскресенье, в частности в Тирану, Аликанте, Люблин и Бодрум.

Напомним, авиакомпания Bravo по состоянию на 1 июля задержала 4 авиарейса из аэропорта "Жуляны".

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Теги публикации: Киев, аэропорт, Жуляны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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